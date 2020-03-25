Борьба за депутатские мандаты в Арцахе вступает в решающий этап

12 партий и партийных блоков примут участие в предстоящих 31 марта парламентских выборах в Республике Арцах. То есть, впервые за депутатские мандаты по пропорциональным спискам будут бороться более десятка политических сил, из которых пока лишь четыре партии представлены в действующем Национальном собрании.

Некоторые из внепарламентских (в том числе и оппозиционных) партий широко известны обществу своей деятельностью, некоторые находятся на пути становления, пытаются заслужить доверие избирателей и вместе с другими депутатами стать частью нового парламента.

До конца предвыборной кампании остаются считанные дни. И, естественно, борьба между политическими силами накаляется все больше. И как констатируют представленные партиями в пропорциональной системе избирательные списки, некоторые политические силы имеют большие ожидания.

Об этом свидетельствует их “неограниченный” состав.

Если блок партий “Свободная Родина – ГОА” участвует в парламентских выборах с 65 кандидатами, “Единая Родина” – с 62, партия “Справедливость” – с 35, АРФ “Дашнакцутюн”, “Демократическая партия Арцаха” – с 32, а блок партий “Новый Арцах” – с 31, то “Национальное возрождение”- всего с 20, “Поколение Независимости” и коммунисты подали заявки на 17 кандидатов. По 16 кандидатов выдвинули “Консервативная партия Арцаха” и “Революционная партии Арцаха”. Однако в Избирательном кодексе четко закреплено, в Национальное собрание смогут пройти те силы, которые преодолеют 5-процентный барьер.

Представители партий, представленных в парламенте, согласно графику, проводят активные встречи с избирателями, успевая за день посетить несколько общин. Некоторые политические силы предпочитают проводить агитацию в средствах массовой информации, экономя время и финансовые средства. Все однозначно заверяют, что в случае избрания они внесут серьезные законодательные изменения в принятые ранее пакеты и приведут их в соответствие с Конституцией страны. Некоторые дают щедрые обещания, другие предпочитают двигаться вперед с реалистичными программами и вместе трансформировать страну. Иногда звучат и “неконструктивные”, достигающие крайности призывы, которые не умещаются в рамки предвыборной агитации и совершенно неприемлемы. И какими бы они не казались удивительными, во время закулисных обсуждений вопросы об этом часто поднимают именно избиратели, не скрывая своей озабоченности.

Нет никакой политической силы, которая на встречах не согласится на беспристрастность и готовность вести бескомпромиссную борьбу с несправедливостью и взяточничеством, не затронет те социальные проблемы, которые все еще остаются нерешенными. Коммунисты, которым до сих пор не удалось войти в парламент, выступают за обеспечение безопасности, достоинства и свобод граждан в условиях многопартийности, демократии и равноправия, устранение атмосферы безнаказанности и вседозволенности. “Партия имеет четкую программу борьбы с коррупцией и взяточничеством, в которой основной акцент делается на верховенстве закона, применении строжайших санкций”, - говорит Гриша Ованнисян, занимающий первое место в списке кандидатов в депутаты НС.

Совершенно другое мнение о многопартийности имеет председатель “Революционной партии Арцаха” Артур Осипян, который считает, что “политические партии раскалывают общество, и парламент должен быть деполитизирован, чтобы быть независимым”. Руководитель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян, касаясь наиболее обсуждаемой в последние дни темы о том, продолжать ли кампанию или отложить выборы, считает, что отсрочка будет опаснее, чем “сохранение избирательного процесса посредством превентивных мер”. Считая сложившуюся ситуацию вызовом и для других политических сил Арцаха, он считает, что “необходимо изначально иметь программу работы в чрезвычайных условиях и обеспечения нормальной жизни страны”. Он призывает своих конкурентов представить антикризисные программы как по координации проблем здравоохранения, так и по части управления экономикой. В этом контексте председатель партии придает важность повышению уровня продовольственной самодостаточности и обеспечению энергетической независимости.

Представители партии “Справедливость”, активно продолжая борьбу за депутатские мандаты, на встречах с избирателями, в числе ряда вопросов, в первоочередном порядке подчеркивают проблему повышения уровня безопасности страны и обороноспособности армии.

Согласно части 5 статьи 88 и частям 4 и 5 статьи 116 Избирательного кодекса Республики Арцах, кандидаты в президенты республики и участвующие в парламентских выборах партии и блоки могли до 21 марта представить заявления о самоотводе. Как сообщила на брифинге председатель ЦИК Србуи Арзуманян, в установленные сроки комиссия не получала заявлений о самоотводе.

Предвыборная кампания в республике продолжается.

Давид Микаелян

Газета “Айастани Анрапетутюн”