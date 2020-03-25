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Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал инфекционной больнице “Норк” медицинские защитные очки

Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал инфекционной больнице “Норк” медицинские защитные очки

Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал инфекционной больнице “Норк” 120 штук медицинских защитных очков.

“С благословения Церкви будем бороться и преодолевать эти трудные дни”, - по сообщению «Арменпресс», говорится на странице больницы в социальной сети Facebook.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 25 марта -265. От коронавирусного заболевания выздоровели 16 граждан, случаев смерти нет.


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БелТА


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