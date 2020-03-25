Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал инфекционной больнице “Норк” медицинские защитные очки

Первопрестольный Святой Эчмиадзин передал инфекционной больнице “Норк” 120 штук медицинских защитных очков.

“С благословения Церкви будем бороться и преодолевать эти трудные дни”, - по сообщению «Арменпресс», говорится на странице больницы в социальной сети Facebook.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 25 марта -265. От коронавирусного заболевания выздоровели 16 граждан, случаев смерти нет.