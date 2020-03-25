Показатель экономической активности Армении за два месяца вырос на 8,7%

Показатель экономической активности в январе - феврале текущего года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. В частности, объем промышленной продукции вырос на 15,3%, объем строительства - на 5,8%, оборот торговли - на 6,3%. Объем предоставленных услуг увеличился на 11,2%.

Индекс потребительских цен в январе - феврале этого года снизился на 0,1%, а индекс цен на промышленную продукцию увеличился на 0,7%.

Объем производства электроэнергии в январе - феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,1%.

Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в январе-феврале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, выросла на 10,4%, составив 190 468 драмов. При этом среднемесячная номинальная зарплата в госсекторе выросла на 12,1%, а в негосударственном - на 8,8%.

В январе - феврале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года был зафиксирован рост на 2,4%. При этом объем экспорта вырос на 8,8%, а импорт сократился на 0,8%.

Курс драма к доллару США в январе - феврале составил 478.98.