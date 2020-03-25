Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В ходе теплой и дружественной беседы президент Армении и наследный принц Абу-Даби обменялись информацией о распространении нового коронавируса в своих странах и в мире, подчеркнули важность прямого диалога между руководствами двух стран и вытекающего из ситуации обмена мнениями и мнениями.

Отметив, что он осведомлен об осуществляемых руководством Объединенных Арабских Эмиратов превентивных шагах, президент Саркисян сказал, что профилактические мероприятия проводятся и в Армении.

Собеседники в этой сложной кризисной ситуации отметили важность непосредственного и продолжительного сотрудничества, обмена опытом и информацией между двумя странами. Президент Саркисян сказал, что опыт ОАЭ будет иметь существенное значение и для Армении. В свою очередь наследный принц Абу-Даби отметил, что Эмираты готовы всячески содействовать Армении. Собеседники обсудили также и возможность взаимного практического содействия.

Стороны коснулись также и визита президента Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты в январе этого года и отметили, что все достигнутые договоренности в силе и в ходе выполнени.

Президент Саркисян сказал, что в сложившейся в мире ситуации проблема безопасности продуктов питания продолжает оставаться актуальной. Сотрудничество в этой сфере считается одним из приоритетов, достигнуто соглашение об ускорении практических шагов по превращению Армении в региональную платформу.

Во время разговора была затронута также и президентская инициатива ATOM (Advanced Tomorrow), направленная на развитие технологий и науки в Армении. В рамках инициативы ожидается вход в Армению крупных международных технологических компаний в сфере информационных и высоких технологий, для того чтобы сделать нашу страну одним из ведущих центров в области искусственного интеллекта и математического моделирования.

Эту программу президент Армен Саркисян и наследный принц шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян обсуждали также и во время их встречи в Абу-Даби в январе этого года, посчитав перспективным сотрудничество как в рамках этой инициативы, так и в сфере инноваций, информационных и высоких технологий в целом.