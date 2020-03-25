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Президент Армении придает важность содействию Китая в борьбе с COVID-19: Global Times

Президент Армении придает важность содействию Китая в борьбе с COVID-19: Global Times

Влиятельная англоязычная газета “Global Times”, издающаяся под патронатом газеты правящей Коммунистической партии Китая “Народ”, в статье под названием “Президент Республики Армения придает важное значение содействию Китая в борьбе с COVID-19”, обтратилась ко встрече президента Армении Армена Саркисяна и посла Китая в Армении Тянь Эрлуна, состоявшейся 23 марта.

 Как передает «Арменпресс», в публикации, в частности, говорится: “Президент Армен Саркисян высоко оценил ведущую роль Китая в совместной борьбе во всем мире с COVID-19. На встрече с послом Китая в Ереване президент отметил важность сотрудничества с Китаем и отметил, что обмен опытом и информацией с различными странами в борьбе с эпидемией коронавируса может сыграть очень существенную роль с точки зрения повышения эффективности борьбы с болезнью. “Первоначальный успех Китая в борьбе с вирусом полностью отразил чрезвычайное лидерство китайского правительства, сильную сплоченность китайского общества и высокую социальную ответственность китайского народа”, - сказал президент Армении.

Он подчеркнул, что содействие Китая в борьбе с вирусом как в виде консультаций, так и в виде поставок оборудования и медицинских принадлежностей очень важна для Армении.

Посол Тянь Эрлун, в свою очередь, представил предпринятые в Китае противоэпидемические меры и пообещал продолжить дальнейшее сотрудничество с Арменией для победы в борьбе с вирусом”.


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