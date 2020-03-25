По программе развития скотоводства в республику ввезено 159 голов крупного рогатого скота

В рамках программы “Развитие скотоводства в 2019 - 2024 гг.” в Министерство экономики Армении была представлена информация о приобретении 159 голов племенного крупного рогатого скота.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении, среди ввезенных животных преобладают коровы породы холштейн, сименталь и швиц.

В общей сложности, в рамках программы финансовые структуры предоставили субсидируемый кредит в размере 406 млн драмов на приобретение 315 голов племенного крупного рогатого скота.

Цель программы “Развитие скотоводства в 2019 - 2024 гг.” - поставка племенного крупного рогатого скота хозяйствующим субъектам, занимающимся скотоводством на доступных условиях, в частности, посредством частичного субсидирования процентной ставки кредитов, что даст возможность пополнить стада племенным рогатым скотом, наделенным ценными производственно-экономическими характеристиками, увеличить объемы производства молока и мяса.

В рамках программы бенефициары могут приобрести по субсидируемому кредиту по 2% годовой процентной ставке высококачественный племенной крупный рогатый скот. Получающим социальную поддержку хозяйствующим субъектам приграничных общин и кооперативам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, кредит предоставляется по 0% процентной ставке. Срок погашения 5 лет. Максимальный размер кредита одного бенефициара составляет 300 млн драмов.

Для пользования программой бенефициары должны обратиться в финансовые структуры, присоединившиеся к программе. Бенефициар представляет в финансовую структуру заявление-заявку на приобретение племенного скота с указанием количества голов, места приобретения, сроков ввоза.

Ознакомиться с другими подробностями программы можно на официальном сайте Министерства экономики Армении по ссылке: https://mineconomy.am/page/1341.

Для получения консультаций по программе можно обратиться в управление по сельскохозяйственным консультациям, инновациям и мониторингу по телефону: 011 297428 и управление первичной сельскохозяйственной продукции по телефону: 011 52 93 33.