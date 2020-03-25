Какое наказание предусмотрено для СМИ в случае нарушения условий чрезвычайного положения

После принятия Национальным собранием законов О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях и о внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения уточнено, к какой ответственности могут быть привлечены средства массовой информации при несоблюдении правил ограничения, предусмотренные во время чрезвычайного положения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 25 марта сказала начальник Управления по разработке антикоррупционной и уголовно-исполнительной политики Арпине Саркисян.

“К административной ответственности будут привлечены те, кто осуществляя информационную деятельность, не соблюдали правил распространения информации во время чрезвычайного положения. При этом, в качестве ответственности, предусмотрен штраф в размере от стократного до трехсоткратного размера минимальной заработной платы. Кроме того, не исключены и случаи, когда осуществляющий информационную деятельность, опубликовав определенную информацию, будет привлечен к административной ответственности, но и после применения административного взыскания не удалит эту публикацию. В этом случае он понесет административную ответственность - штраф в размере от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной зарплаты”, - подчеркнула Саркисян.