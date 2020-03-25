Инспекционный орган по контролю за рынком проводит масштабные проверки на рынке алкогеля
13:17, 25 Март, 2020
Учитывая рост численности производителей алкогеля за последние дни вследствие резкого увеличения спроса на алкогель, а также многочисленные сообщения потребителей о том, что некоторые хозяйствующие субъекты, производящие алкогель, допускают нарушения, Инспекционный орган по контролю за рынком начал широкомасштабные проверки на рынке алкогеля.
Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.
О результатах проводимых проверок инспекционный орган предоставит дополнительную информацию.
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