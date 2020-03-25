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Инспекционный орган по контролю за рынком проводит масштабные проверки на рынке алкогеля

Инспекционный орган по контролю за рынком проводит масштабные проверки на рынке алкогеля

Учитывая рост численности производителей алкогеля за последние дни вследствие резкого увеличения спроса на алкогель, а также многочисленные сообщения потребителей о том, что некоторые хозяйствующие субъекты, производящие алкогель, допускают нарушения, Инспекционный орган по контролю за рынком начал широкомасштабные проверки на рынке алкогеля.

Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

О результатах проводимых проверок инспекционный орган предоставит дополнительную информацию.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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