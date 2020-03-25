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Температура воздуха постепенно повысится еще на 2 - 3 градуса

Температура воздуха постепенно повысится еще на 2 - 3 градуса

Днем 25-го и 28-го марта в основном в северных районах, с 29 по 30 в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 26 - 27 марта ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 -8 м/с.

С 26 - 27 марта температура воздуха постепенно повысится на 2 - 3 градуса.

В Ереване днем 25-го, с 28 по 30 марта в отдельных местах города возможны кратковременные дожди с грозами.  26 - 27 марта ожидается погода без осадков.


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БелТА


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