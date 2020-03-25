От мусаватиста до алиевца: неизменяемая сущность Азербайджана на примере погромов в Шуши

100 лет назад в марте 1920 года Азербайджан, провалив попытки подчинить себе Нагорный Карабах, в очередной раз прибегает к оружию и совершает погромы армян в Шуши и в ряде других районов Карабаха. Погромы и притеснения армян в Шуши и в прилегающих селах Азербайджан начал еще в 1919 году.

Генерал-губернатор Карабаха Хосров бек Султанов, назначенный по поручительству английского генерала Томсона в январе 1919 г., 4 - 5 июня того же года провоцирует в Шуши армяно-татарское вооруженное столкновение. Армянский квартал Шуши в течение нескольких часов обстреливался. 25 июня 1919 г. предстоятель Карабахской епархии епископ Ваан в письме Католикосу Всех Армян Геворгу V пишет, что 4 июня турки, окружив Шуши, начали наступление на армян. “Армяне предприняли самооборону. Непрерывная и ужасающая перестрелка продолжалась с позиций обеих сторон в течение 28 часов. Стороны не прибегли к наступательным мерам, после чего бой был прекращен по взаимному согласию между английской миссией и воюющими сторонами. В турецком районе были пленены и убиты 40 человек... (из фонда Национального архива Республики Армения).

В последующие дни нападения и обстрелы были совершены также и в ряде сел Арцаха, в том числе в Кайбалишене, Пахлуре, Кркжаане и Джамилли. Епископ Ваан писал: “Курды при участии азербайджанских войск напали на деревню Кайбали и убили три четверти жителей деревни, в основном мужчин, подожгли, уничтожили село. Затем напали на села Кркжан, Пахлур и Джамилу, ограбили все три и подожгли Кркжан, Пахлур, убили жителей, расстреливая при попытках к бегству. На третий день они напали на села Каринтак и Дашушен. Жители бежали, некоторые прибегли к самообороне... “ (из фонда Национального архива Республики Армения). В эти дни в селах близ Шуши были убиты сотни армян.

14 августа Султанов приказал установить пушки в направлении армянских кварталов села Шош и города Шуши и перекрыть дорогу Евлах-Шуши. В тот же день он предъявил ультиматум Съезду армян Карабаха, требуя в течение 48 часов принять власть Азербайджана. 22 августа съезд идет на некоторые уступки и временно принимает состоящее из 26 пунктов соглашение, согласно которому Нагорный Карабах в Шушинском, Дживанширском, Джебраильском уездах, где проживали армяне, временно принимает власти Азербайджана до окончательного решения проблемы на мирной конференции, где и должен был быть определен статус Карабаха. В то же время, в Нагорном Карабахе не должно было происходить каких-либо подвижек со стороны азербайджанских вооруженных сил без разрешения 2 третей голосов совета при губернаторе, состоящего из 6 человек (3 армян и 3 мусульман) ( Арутюн Тумян, “События в Нагорном Карабахе 1917 - 1920 гг. Ереван, 2008 г., стр. 244).

Несмотря на четко установленный порядок, азербайджанская сторона постоянно нарушала соглашение. Но вскоре армяне вскоре начинают жаловаться на насилия, в том числе и на концентрацию вооруженных сил и несанкционированные передвижения с целью осуществления военных действий против Зангезурского района Армении. Эти передвижения Султанов осуществлял без согласия совета, что было грубым нарушением соглашения. Кроме того, Султанов продолжает концентрировать силы в Карабахе, что было нарушением 15- го пункта соглашения, согласно которому Азербайджан мог разместить войска в Шуши и Ханкенде.

18 февраля 1920 г. Султанов, нарушив 1-й пункт соглашения, обращается к армянскому Национальному совету с требованием собрать новый съезд армян Карабаха, который должен обсудить с Азербайджаном “вопрос полного объединения Карабаха”.

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