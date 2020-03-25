Комиссия по борьбе с коронавирусом призывает арцахцев воздерживаться от поездок в Армению

Сформированная в Республике Арцах межведомственная комиссия по координации работ по предотвращению распространения нового коронавируса призывает граждан Арцаха в ближайшие дни (минимум 7 дней) воздерживаться от поездок в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“В связи с ограничениями права людей на свободное передвижение по всей территории Республики Армения и обязательной самоизоляции лиц в местах их проживания сформированная в Республике Арцах межведомственная комиссия, координирующая работы по предотвращению распространения нового коронавируса, призывает граждан Арцаха в ближайшие дни (минимум 7 дней) воздерживаться от поездок в Армению. Выезжать в Армению исключительно в случае крайней необходимости”, - говорится в заявлении штаба.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией. “На всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. объявлено чрезвычайное положение”, - говорится в решении правительства. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.