Полиция за сутки раскрыла 51 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, с 24 по 25 марта сотрудниками различных подразделений полиции раскрыт 51 случай преступлений, из которых 1 - ранее совершенное.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения, раскрыто, в частности, 8 случаев кражи личного имущества и мошенничества, 5 причинения телесных повреждений, 4 избиения, по 3 случая обнаружения наркотиков и подделки документа, по 2 случая присвоения или растраты, вымогательства, хулиганства и злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая изнасилования или попытки изнасилования, воровства государственного, общественного имущества, квартирной кражи, умышленного уничтожения имущества, уклонения от, по 1 случаю нарушения прав человека и гражданина, распространения порнографических материалов, причинения вреда залогодателю и незаконных действий при банкротстве, траффикинга или эксплуатации человека и причинения физической боли или сильных душевных страданий.

Обнаружены 4 разыскиваемых, добровольно явился один.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП, вследствие которых 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.