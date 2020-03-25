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Саперы обезвредят территорию полигонов площадью 10 га

Саперы обезвредят территорию полигонов площадью 10 га

Инженерно-саперные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) до начала зимнего учебного этапа начали полное разминирование полигонов Камхуд и Алагяз.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Южного военного округа, военные используют устройства типа “Коршун”, обнаруживающие взрывчатые вещества, металлоискатель “ИМПС”.

Саперы Южного военного округа обезвредят территорию общей площадью около 10 гектаров, большая часть которой гористая.


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БелТА


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