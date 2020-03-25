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На официальном сайте Статистического комитета создан раздел COVID-19

На официальном сайте Статистического комитета создан раздел COVID-19

Статистический комитет на своем официальном сайте www.armstat.am выделил раздел COVID-19.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на сайте размещены объявления, направленные населению, участвующему в исследованиях АРМСТАТ, а также респондентам (предоставляющим статистическую информацию), которые доступны по ссылке https://www.armstat.am/am/?nid=792.


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