Законом определены места для размещения рекламы в Ереване

Национальное собрание Республики Армения приняло во втором чтении и полностью проект закона О внесении дополнения в Закон “О рекламе”. Как передает «Арменпресс», автором законопроекта является член фракции “Мой шаг” Артур Ованнисян.

Проектом закона запрещается размещение физическими и юридическими лицами объявлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на территориях общего пользования города Еревана, на опорных столбах, деревьях, городских обустройствах, а также в любых других общественных местах, за исключением специальных щитов, предусмотренных для объявлений, размещенных с этой целью в многоквартирных жилых зданиях и административных границах города Еревана.