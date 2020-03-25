На турнире претендентов по шахматам состоятся партии 7-го тура.

Как передает «Арменпресс», в седьмом туре проходящего в Екатеринбурге турнира встретятся Фабиану Каруана-Хао Ванг, Максим Вашье-Лаграв-Ян Непомнящий, Дин Лижэнь-Кирилл Алексеенко и Аниш Гири-Александр Грищук.

Сейчас лидером турнирной таблицы является Ян Непомнящий, который имеет 4,5 очка. С 3,5 очками на втором месте Максим Вашье-Лаграв.

В турнире участвуют 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао и Максим Вашье-Лаграв.

В связи с ситуацией с пандемией коронавируса от участия в турнире отказался обладатель Кубка мира Теймур Раджабов, который попросил ФИДЕ отложить турнир. Вместо него в турнире участвует Вашье-Лаграв. Турнир претендентов завершится 5-го апреля.