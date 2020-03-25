Полиция прекращает прием заявлений, жалоб, писем в бумажном варианте
С целью предотвращения возможного распространения нового коронавиуса в Республике Армения Полиция Армении до урегулирования ситуации прекращает прием заявлений, жалоб, писем и предложений от граждан, общественных или иных организаций в бумажном варианте.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Полиции Армении․
“Просим отправлять заявления, жалобы, письма и предложения в электронном виде по следующим электронным адресам:
[email protected], [email protected]
При возникновении вопросов, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, Вы можете звонить по номерам горячей линии полиции (010) 54-69-14:
В связи с заявлениями, жалобами и предложениями граждан звонить по телефону (010) 59-68-40Общественным или другим организациям Звонить по телефону (010) 59-61-25”, - говорится в заявлении полиции.
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