Полиция прекращает прием заявлений, жалоб, писем в бумажном варианте

С целью предотвращения возможного распространения нового коронавиуса в Республике Армения Полиция Армении до урегулирования ситуации прекращает прием заявлений, жалоб, писем и предложений от граждан, общественных или иных организаций в бумажном варианте.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Полиции Армении․

“Просим отправлять заявления, жалобы, письма и предложения в электронном виде по следующим электронным адресам:

[email protected], [email protected]

При возникновении вопросов, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, Вы можете звонить по номерам горячей линии полиции (010) 54-69-14:

В связи с заявлениями, жалобами и предложениями граждан звонить по телефону (010) 59-68-40

Общественным или другим организациям Звонить по телефону (010) 59-61-25”, - говорится в заявлении полиции.