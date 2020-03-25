COVID19: число заразившихся в мире превысило 422 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 422 000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 18 000. Число выздоровевших составляет 109 142 человек.

По количеству инфицированных вирусом на первом месте продолжает оставаться Китай, откуда и началась вспышка. Число заразившихся в Китае - 81 218 человек. На втором месте по количеству инфицированных - Италия, там заразились коронавирусом 69 176 человек. Самый высокий показатель смертности от коронавируса в Италии - 6 820.

Число инфицированных быстро растет в США. В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса составляет 54 881. США по этому показателю оказались на третьем месте, опередив Испанию. Здесь также наблюдаются тенденции роста заболеваемости. В частности, число подтвержденных случаев составляет 42 058.

За Испанией следует Германия, где число инфицированных составляет 32 991, затем Иран - 24 811 подтвержденных случаев. Число инфицированных во Франции достигло 22 304, в Южной Корее - 9 136, в Швейцарии - 9 137, в Великобритании - 8 077.

В Грузии зафиксирован 70 случаев заражения коронавирусом, в России - 495, в Турции - 1 872.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, в которых зафиксирована инфекция, превышает 195.

В Армении зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 25 марта - 265. От коронавирусного заболевания вылечились 16 граждан, случаев смерти нет.