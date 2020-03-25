Все офисы обслуживания Комитета кадастра будут закрыты до 31 марта. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет кадастра.

“Принимая за основу подпункт 3 пункта 1 решения № 15 “Об ограничениях, применяемых к осуществлению общественных услуг на всей территории Республики Армения” от 24 марта 2020 года, сообщаем, что до 31 марта будут закрыты все офисы обслуживания Комитета кадастра. Продолжайте пользоваться предоставляемыми онлайн услугами. Также сообщаем, что расчет сроков заявок, введенных и вводимых в дальнейшем посредством электронной платформы комитета, будет осуществляться после устранения ограничений”, - говорится в сообщении комитета.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией. “На всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. объявлено чрезвычайное положение”, - говорится в решении правительства. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.