Запрещены регулярные и нерегулярные межобластные пассажирские перевозки: новое решение коменданта

Комендант Республики Армения, вице-премьер Тигран Авинян принял новое решение, согласно которому в течение чрезвычайного положения - до 31 марта прекращаются регулярные и нерегулярные межобластные пассажирские перевозки на автобусах и микроавтобусах. Как передает «Арменпресс», новым решением коменданта вносятся изменения в решение от 24 марта, которым разрешаются некоторые виды экономической деятельности. В частности, по решению коменданта допускается издание газет.

Представляем новое решение коменданта:

“Руководствуясь решением правительства Республики Армения от 16 марта 2020 года № 298-Н, об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения,

1) Пункт 2 приложения к решению 14 “Об ограничениях, применяемых к видам экономической деятельности на всей территории Республики Армения” от 24 марта 2020 года (далее - решение) дополнить следующими подпунктами:

57) “17.11” - производство целлюлозы

58) “17.12” - производство бумаги и картона

59) “17.21” - производство волнистой бумаги и картона, тары из бумаги и картона

60) “17.23” - производство канцелярских товаров

61) “17.29” - производство прочих изделий из бумаги и картона

62)”18.12 “ - печатание другой полиграфической продукции (кроме газет) - почтовые марки, марки

63) “22.22.0” - производство пластмассовых изделий для упаковки

64) “23.13.0” - производство полых стеклянных изделий

65) “18.11” - печатание газет

66) “20.11” - производство промышленных газов

67) “20.14.9” - производство других базовых органических химических веществ, не включенных в другие группы

68) “23.52” - производство извести, гипса и штукатурки

69) “24.42 “ - производство алюминия

70) “47.62” - розничная торговля газетами и офисами в специализированных магазинах

71) “47.9” - розничная торговля вне киосков, павильонов или рынков

72) “58.13” - издание газет

73) “69.10.0” - юридическая деятельность исключительно в части адвокатской деятельности

74) “94.91.2” - религиозные обряды (панихида и т. д.)

2 ) Подпункт 30 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

“30)” 47.11 “ - розничная торговля в специализированных магазинах с преобладанием продуктов питания, напитков и табачных изделий;

3) Подпункт 38 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

“38) “49” - деятельность наземного транспорта и транспортировка по трубопроводам, кроме

а. “49.31.4” - регулярные межобластные пассажирские перевозки на автобусах и микроавтобусах.

б. “49.39.5” - межобластные нерегулярные пассажирские перевозки на автобусах.

г. “49.39.6” - межобластные нерегулярные пассажирские перевозки на микроавтобусах.

4) Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования”.