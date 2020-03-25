Запрещены регулярные и нерегулярные межобластные пассажирские перевозки: новое решение коменданта
Комендант Республики Армения, вице-премьер Тигран Авинян принял новое решение, согласно которому в течение чрезвычайного положения - до 31 марта прекращаются регулярные и нерегулярные межобластные пассажирские перевозки на автобусах и микроавтобусах. Как передает «Арменпресс», новым решением коменданта вносятся изменения в решение от 24 марта, которым разрешаются некоторые виды экономической деятельности. В частности, по решению коменданта допускается издание газет.
Представляем новое решение коменданта:
“Руководствуясь решением правительства Республики Армения от 16 марта 2020 года № 298-Н, об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения,
1) Пункт 2 приложения к решению 14 “Об ограничениях, применяемых к видам экономической деятельности на всей территории Республики Армения” от 24 марта 2020 года (далее - решение) дополнить следующими подпунктами:
57) “17.11” - производство целлюлозы
58) “17.12” - производство бумаги и картона
59) “17.21” - производство волнистой бумаги и картона, тары из бумаги и картона
60) “17.23” - производство канцелярских товаров
61) “17.29” - производство прочих изделий из бумаги и картона
62)”18.12 “ - печатание другой полиграфической продукции (кроме газет) - почтовые марки, марки
63) “22.22.0” - производство пластмассовых изделий для упаковки
64) “23.13.0” - производство полых стеклянных изделий
65) “18.11” - печатание газет
66) “20.11” - производство промышленных газов
67) “20.14.9” - производство других базовых органических химических веществ, не включенных в другие группы
68) “23.52” - производство извести, гипса и штукатурки
69) “24.42 “ - производство алюминия
70) “47.62” - розничная торговля газетами и офисами в специализированных магазинах
71) “47.9” - розничная торговля вне киосков, павильонов или рынков
72) “58.13” - издание газет
73) “69.10.0” - юридическая деятельность исключительно в части адвокатской деятельности
74) “94.91.2” - религиозные обряды (панихида и т. д.)
2 ) Подпункт 30 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
“30)” 47.11 “ - розничная торговля в специализированных магазинах с преобладанием продуктов питания, напитков и табачных изделий;
3) Подпункт 38 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
“38) “49” - деятельность наземного транспорта и транспортировка по трубопроводам, кроме
а. “49.31.4” - регулярные межобластные пассажирские перевозки на автобусах и микроавтобусах.
б. “49.39.5” - межобластные нерегулярные пассажирские перевозки на автобусах.
г. “49.39.6” - межобластные нерегулярные пассажирские перевозки на микроавтобусах.4) Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен