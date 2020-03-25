Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей
С 10:00 25-го марта автодороги на территории Армении, в основном, проходимы: дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.
“Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс после интенсивных снегоочистительных работ открыта только для грузовых автомобилей.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок”, - говорится в заявлении МЧС Армении.
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