Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей

С 10:00 25-го марта автодороги на территории Армении, в основном, проходимы: дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.

“Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс после интенсивных снегоочистительных работ открыта только для грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок”, - говорится в заявлении МЧС Армении.