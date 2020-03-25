В Национальном собрании Армении началось очередное заседание: прямое включение

В Национальном собрании Армении началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», на очередном заседании 25 марта депутаты проголосуют за проекты, обсуждавшиеся на заседании 24 марта, во втором и первом чтении обсудят проекты ряда законов.

Депутаты во втором чтении обсудят законопроекты О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”, О внесении дополнения и изменения в Кодекс гражданского судопроизводства Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”, О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”.

В первом чтении депутатам будут представлены проекты о внесении дополнений в Водный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О торговле и услугах”, О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О телевидении и радио”, О внесении изменений в Судебный кодекс Республики Армения и пакет законопроектов.

Национальное собрание также обсудит вопросы ратификации Соглашения “О судоходстве” и Четвертого протокола О внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

На заседании 25 марта премьер-министр Армении и члены правительства ответят на вопросы депутатов.