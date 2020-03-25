Министр приглашает учителей на онлайн-встречу

25 марта в 21:00 в онлайн-пространстве состоится важный разговор министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна с учителями республики.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook.

“Дорогие учителя, 25 марта в 21:00 есть необходимость в важном разговоре. До этого разговора не обращайте внимания ни на какую информацию. За эту неделю Вы проделали огромную работу, за что я благодарен Вам. После исправлений и уточнений легче будет двигаться дальше. Мы встретимся в указанное время на этой странице”, - написал министр.