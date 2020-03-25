Европейские индексы - 24-03-20
МОСКВА, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 10.98% и составил 9700.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 8.39% и составил 4242.70 пункта, британский FTSE вырос на 9.05% и составил 5446.01 пункта, а российский RTSI вырос на 9.23% и составил 965.32 пункта.
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