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Европейские индексы - 24-03-20

Европейские индексы - 24-03-20

МОСКВА, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 10.98% и составил 9700.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 8.39% и составил 4242.70 пункта, британский FTSE вырос на 9.05% и составил 5446.01 пункта, а российский RTSI вырос на 9.23% и составил 965.32 пункта.


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