Цены на цветные металлы - 24-03-20

ЛОНДОН, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1568.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 4626.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1628.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11142.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 13700.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1822.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.53% и составила 18695.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.