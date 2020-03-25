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Газета “Айастани Анрапетутюн”: О новом поколении и о новых возможностях

Газета “Айастани Анрапетутюн”: О новом поколении и о новых возможностях

“С первых же дней эпидемии премьер-министр Никол Пашинян смело заявил, что подобные мировые кризисы для того, чтобы  встать на новый уровень своего бытия. И с этой непоколебимой верой правительственная команда встала на борьбу с болезнью.

В этой борьбе есть боль, усталость, но нет безнадежности. Более того, наша молодая власть полна решимости идти вперед с дерзкой волей. Они прекрасно осознают, что у нас нет другого выхода - либо идем вперед, побеждаем самих себя, открываем новые возможности в себе и идем вперед, либо остаемся на своем месте и пассивным поведением ждем, что с нами будут делать другие.

Сегодня или когда-либо: либо становишься личностью, сам выбираешь свой путь, который должен пройти, либо вновь становишься предметом торгов других. Природа человеку всегда предоставляет возможность. Создатель наделил человека правом выбора: можешь победить себя, победить и идти вперед”.

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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