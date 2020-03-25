Газета “Айастани Анрапетутюн”: Нести ответственность за нарушение принятых правил

Как известно, на внеочередном заседании Национального собрания Армении во втором чтении и полностью был принят пакет проектов законов, предусматривающих административную, а также уголовную ответственность в случае нарушения правил изоляции и самоизоляции в условиях чрезвычайного положения в стране.

В беседе с “Айастани Анрапетутюн” член парламентской фракции “Просвещенная Армения” Тарон Симонян отметил, что это был срочный проект, и они проголосовали “за”. “В нем есть недостатки, но проблема нуждалась в срочном решении. Пусть они будут решены в дальнейшем, в правоприменительной практике. Возможно, в процессе возникнет необходимость в изменениях и дополнениях”.

На вопрос : достаточно ли этих законодательных регулирований или нет, депутат заметил, что если общественное самосознание и правовое сознание не будут высокими, мы не добьемся результата. “Привлечение к ответственности или наказание должно быть самым крайним шагом. С людьми нужно проводить воспитательную работу, а также предоставлять необходимую информацию, объясняя и убеждая, к каким шагам можно прибегать и к каким шагам нельзя””.

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