Газета “АА”: Образовательный процесс в формате дистанционного обучения может быть перспективным

“По причине необходимости предотвращения распространения коронавируса с 13 марта закрылись учебные заведения. В создавшейся ситуации Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении запустило программу онлайн-организации учебного процесса в общеобразовательных школах на платформе дистанционного образования heravar.armedu.am. Здесь размещены ряд онлайн-ресурсов и инструментов для облегчения дистанционного образования. Платформа была разработана в Национальном центре образовательных технологий Министерства НОКС.

Начальник отдела содержания и дистанционного обучения информационных и коммуникационных технологий Национального центра образовательных технологий Манушак Аветисян в беседе с “АА” отметила, что для тех учителей, которые нуждаются в улучшении навыков дистанционного образования, с 20 марта начались двухнедельные дистанционные курсы. У участников курсов есть возможность приобрести навыки работы в системе Moodle, с помощью которых они смогут создавать и вести дистанционные курсы.” То, что мы постоянно делали на протяжении многих лет, на данном этапе мы осуществляем более ускоренными темпами. “То, что мы делали уже на протяжении нескольких лет, на данном этапе осуществляем более ускоренными темпами. Заявителей довольно много””.

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