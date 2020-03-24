14 пациентов с коронавирусом в Армении выздоровели

По состоянию на 24 марта, в 21:00, в Армении 14 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели, а также из изоляции вышли 88 граждан. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Сегодня мы имеем следующие положительные результаты: вылечились 14 граждан, 12 из которых находились в изоляции и у них было выявлено заражение, но не было жалоб, они не были госпитализированы, а двое других были гражданами, находившимися на лечении инфекционного заболевания. Два других человека, которые лечились в инфекционной больнице, тест тоже дал отрицательный результат, и после повторного завтрашнего повторного тестирования и отрицательного ответа они также будут выписаны. В общей сложности 88 граждан вышли из изоляции, 37 из них были изолированы дома, а 51 - в специальном месте для изоляции», - написал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.