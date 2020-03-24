В Армении запущено приложение ac19.am - опросник о новом типе коронавируса

В Армении запущено приложение ac19.am, благодаря которому граждане смогут принять участие в опросе о новом типе коронавируса. Как сообщает Арменпресс, в прямом эфире в Facebook об этом заявил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян.

Вице-премьер отметил, что приложение поможет гражданам сориентироваться и понять, есть ли необходимость посещать медицинское учреждение.

Авинян подчеркнул, что гражданин должен ответить на вопросник как можно точнее.

«Из правильных ответов эпидемиологи поймут ваше состояние и поймут, нужно ли предпринимать какие-либо действия. Все эти данные будут храниться у нас, и нам потребуется некоторое время, чтобы проанализировать их, но вы должны быть уверены, что в результате этого анализа данных эпидемиологи свяжутся с вами в случае необходимости», - сказал Авинян.

По словам вице-премьера, приложение в настоящее время доступно для телефонов с Android, а позже будет доступно и на iOS. На вопросник также можно ответить с помощью компьютера по адресу ac19.am.