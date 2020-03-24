Торосян призывает бросить курить для защиты от коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призывает бросить курить, чтобы защититься от коронавируса. Как сообщает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я постоянно сдерживаю себя от того, чтобы не говорить об этом, чтобы меня снова не обвиняли в “борьбе с курением”. Но я больше не могу... Больше всего умирают от коронавируса курильщики, потому что вирус поражает легкие, которые уже глубоко уязвлены у курильщиков. Если не хотите серьезно заболеть или умереть от коронавируса, бросайте курить прямо сейчас», - написал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.