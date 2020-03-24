Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Торосян призывает бросить курить для защиты от коронавируса

Торосян призывает бросить курить для защиты от коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призывает бросить курить, чтобы защититься от коронавируса. Как сообщает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я постоянно сдерживаю себя от того, чтобы не говорить об этом, чтобы меня снова не обвиняли в “борьбе с курением”. Но я больше не могу... Больше всего умирают от коронавируса курильщики, потому что вирус поражает легкие, которые уже глубоко уязвлены у курильщиков. Если не хотите серьезно заболеть или умереть от коронавируса, бросайте курить прямо сейчас», - написал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации