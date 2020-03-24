МИД Армении выступил с заявлением относительно столетней годовщины резни армян в Шуши

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением относительно столетней годовщины резни армян в Шуши. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Сегодня мы присоединяемся к нашим соотечественникам в Арцахе и чтим вместе с ними память о тысячах жертв резни армян, организованной в Шуши столетие назад.

Сто лет назад вооруженные подразделения первой Азербайджанской Республики пытались с помощью оружия и массового уничтожения мирного населения, решить вопрос Карабаха, который уже был в международной повестке дня.

В результате, был сожжен и уничтожен армянский Шуши, который являлся крупным экономическим, духовным и культурным центром региона. Это злодеяние, совершенное с беспрецедентной жестокостью, возглавлял Хосров бек Султанов, который в дальнейшем в годы Второй мировой войны принял активное участие в создании азербайджанского легиона в составе нацистских войск.

Тем не менее, план сделать Арцах частью первой республики Азербайджана огнем и мечом провалился, и фактически стал одной из причин потери независимости Азербайджана.

Сегодня, спустя сто лет после этих событий, мы отдаем дань уважения памяти всем невинным жертвам и подчеркиваем решимость армянского народа жить и творить на свободной Родине”.