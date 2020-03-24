Пашинян представил экономические меры в дни и после борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначил шаги, которые необходимо предпринять в экономической сфере во время и после дней борьбы с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в своем послании от 24 марта.

«Международный валютный фонд уже заявил, что 2020 будет годом спада мировой экономики. По некоторым оценкам, рецессия будет глубже, чем даже во время экономического кризиса 2008-09 гг. Для Армении прогнозы на данный момент немного более позитивны, но очевидно, что мы потеряем темпы роста, которые мы создали в 2019 году в результате нашей совместной работы. Но, как я уже говорил, мы воспринимаем эту ситуацию не как трагедию, а как новую возможность изменить позиционирование Армении в мировой экономике, вывести повестку нашей экономической революции на более эффективный и двойной темп», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения отметил, что в мире ожидается сокращение ВВП на 3 триллиона долларов, что означает, что на мировом рынке будет так много свободного пространства.

«С сегодняшнего дня мы должны настроиться на то, что, по крайней мере, 30 миллиардов из этой свободной части должна занять Армения, и эта задача должна быть решена в течение следующих пяти лет. Это означает, что мы должны поставить цель занять один процент освобожденного рынка, и я считаю, что мы можем это сделать. Сегодня уже весь мир восхищен талантом армянского бизнесмена, благодаря которому у Армении не было нехватки продовольствия и товаров широкого потребления в самые критические времена коронавируса. Таким результатом не могут похвастаться многие развитые страны мира. И это благодаря таланту наших бизнесменов, работающему армянского человеку», - сказал премьер.

Никол Пашинян добавил, что правительство предприняло четкие шаги для поддержки конкурентоспособного и перспективного бизнес-сектора, и первые такие пакеты будут приняты на заседании правительства в четверг.

«В целом, правительство предоставит около 150 млрд драмов, чтобы фактически подготовиться к нашим победам в посткризисном мире, а не для того, чтобы противостоять этому кризису. На следующем заседании правительства мы также примем масштабную программу по развитию сельского хозяйства. Как я и обещал, процентные ставки по всем видам новых сельскохозяйственных кредитов будут снижены, будут созданы особые условия для реально работающих и новосозданных сельскохозяйственных кооперативов», - сказал Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что сельскохозяйственная деятельность в эти дни не должна быть остановлена.

«Я призываю всех наших жителей активно участвовать в весенней сельскохозяйственной деятельности, так как этот вид деятельности также был признан жизненно важным по решению коменданта», - сказал премьер-министр.

Правительство примет специальный пакет на предстоящем совещании, чтобы нейтрализовать потенциальные проблемы ликвидности для существующих предприятий и предоставить им необходимую ликвидность, включая трудоустройство и заработную плату.

«Правительство продолжает работать над пакетом социальной помощи, для чего мы предоставим около 25 миллиардов драмов, чтобы тратить более целенаправленно и эффективно, и наша работа не остановится во всех этих областях. Мы представим новые идеи, пакеты, программы для поддержки работающих людей в этом критическом состоянии. Это вне и выше сомнений», - сказал Пашинян.