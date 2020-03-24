По состоянию на 18:30, 24 марта, в Армении зарегистрировано 249 подтвержденных случаев коронавируса, большинство из которых находятся в ереванской инфекционной больнице «Норк», а другие - в других медицинских учреждениях страны. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании, адресованном народу.

«В настоящее время у некоторых из них даже нет высокой температуры, что вселяет надежду на то, что многие будут вылечены даже без какого-либо медицинского вмешательства, и главная цель пребывания в больнице сейчас - не заразить других граждан», - сказал премьер-министр.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.