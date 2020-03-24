Президент Армении принял представителей фонда «Стартап Армения»

Президент Армении Армен Саркисян 24 марта принял соучредителя фонда «Стартап Армения» Акопа Акопяна, директора программы «Севан Стартап Саммит» Ваагна Рапяна и директора фонда «Стартап Армения» Арсена Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, отметив, что инновации и успешные стартапы - это правильный путь в будущее, президент призвал молодежь продолжать реализацию своих программ и идей.

Гости проинформировали президента Саркисяна о подготовке к «Севан Стартап Саммит 2020» и выразили пожелание, чтобы президент посвятил одну из своих дистанционных лекций теме стартапа, в том числе для членов фонда «Стартап Армения» и программы «Севан Стартап Саммит».