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Президент Армении принял представителей фонда «Стартап Армения»

Президент Армении принял представителей фонда «Стартап Армения»

Президент Армении Армен Саркисян 24 марта принял соучредителя фонда «Стартап Армения» Акопа Акопяна, директора программы «Севан Стартап Саммит» Ваагна Рапяна и директора фонда «Стартап Армения» Арсена Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, отметив, что инновации и успешные стартапы - это правильный путь в будущее, президент призвал молодежь продолжать реализацию своих программ и идей.

Гости проинформировали президента Саркисяна о подготовке к «Севан Стартап Саммит 2020» и выразили пожелание, чтобы президент посвятил одну из своих дистанционных лекций теме стартапа, в том числе для членов фонда «Стартап Армения» и программы «Севан Стартап Саммит».


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БелТА


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