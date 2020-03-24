Министр посетил выделенные для лечения коронавирусного заболевания медучреждения

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян посетил медицинские учреждения, выделенные для лечения только коронавирусного заболевания, чтобы ознакомиться с процессом предоставления услуг, а также с текущими строительными работами. Как сообщает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, в некоторых медцентрах лечение проходит множество пациентов, однако существует нехватка больничных коек. В инфекционной больнице “Норк” скоро будет 151 обычное и 13 реанимационных мест. Еще 40 мест будет в новом модуле, который достроен уже в ближайшие дни. В модуле будет также компьютерный томограф, который нужен для выявления пневмонии в результате коронавируса.

В госпитале полиции скоро будет 170 обычных и 14 реанимационных мест, в Центре ортопедии - 140 обычных и 16 реанимационных мест, в клинике Святой Богородицы - 76 обычных и 48 реанимационных мест.

Министр отметил, что на данный момент есть 41 аппарат для искусственной вентиляции легких специально для коронавирусного заболевания, однако ни один из них пока не используется.