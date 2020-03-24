В Гегаркунике в двух многодетных семьях родились 9-й и 10-й ребенок

В двух многодетных семьях в роддомах Мартуни и Варденис Гегаркуникской области родились 9-й и 10-й ребенок соответственно. Как сообщила Арменпресс начальник отдела здравоохранения и социального обеспечения Гегаркуник Лусине Варданян, 9-й ребенок Аиды Арутюнян, 1979 года рождения, родился в роддоме Мартуни. Это восьмой сын этой семьи. Самому старшему из девяти детей сейчас двадцать лет. Муж Аиды Андраник Казарян содержит семью, выполняя разную ремесленную работу.

Жительница общины Норакерт Гаянэ Геворгян родила своего 10-го ребенка в родильном отделении больницы Варденис. У нее родилась 8-я дочь. Первый ребенок в этой семье - мальчик 1991 года рождения. Гаянэ Геворгян, матери 10 детей, уже 47 лет.

Состояние здоровья обоих новорожденных оценивается врачами как хорошее.