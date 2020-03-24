Президент Республики Арцах принял секретаря Совета безопасности Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 марта принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече, в которой принял участие секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между двумя армянскими республиками в сфере безопасности.