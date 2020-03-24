Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Президент Республики Арцах принял секретаря Совета безопасности Республики Армения

Президент Республики Арцах принял секретаря Совета безопасности Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 марта принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече, в которой принял участие секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между двумя армянскими республиками в сфере безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации