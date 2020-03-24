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Азиатские индексы - 24-03-20

Азиатские индексы - 24-03-20

ТОКИО, 24 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 7.13% и составил 18092.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 3.18% и составил 1333.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.34% и составил 2722.44 пункта, а HANG SENG вырос на 4.46% и составил 22663.49 пункта.


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