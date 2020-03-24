Президент Армении председателя Всеобщего армянского благотворительного союза

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) Вазгена Якубяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, ВАБС является крупнейшей армянской неправительственной организацией в мире и имеет офисы в более чем 30 странах. Президент Саркисян поинтересовался новой ситуацией, вызванной распространением коронавируса, и тем, как армянские общины и армяне противостоят вызовам в разных странах.

В этом контексте была также обсуждена возможность более эффективного использования возможностей Всеобщего армянского благотворительного союза в Армении, Арцахе и диаспоре.