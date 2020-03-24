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Президент Армении председателя Всеобщего армянского благотворительного союза

Президент Армении председателя Всеобщего армянского благотворительного союза

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) Вазгена Якубяна. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, ВАБС является крупнейшей армянской неправительственной организацией в мире и имеет офисы в более чем 30 странах. Президент Саркисян поинтересовался новой ситуацией, вызванной распространением коронавируса, и тем, как армянские общины и армяне противостоят вызовам в разных странах.

В этом контексте была также обсуждена возможность более эффективного использования возможностей Всеобщего армянского благотворительного союза в Армении, Арцахе и диаспоре.


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