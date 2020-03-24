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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летние Олимпийские игры в Токио нужно перенести на 2021 год, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года", — говорится в сообщении на сайте МОК.

Ранее Абэ обратился к Баху с предложением о переносе, подчеркнув, что речь об отмене Олимпиады не идет.

"Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год", — сказал Абэ.

По его словам, Бах ответил на это, что согласен "на сто процентов".

Летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.


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