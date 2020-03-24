Резня армянского населения в Шуши как продолжение Геноцида армян

С 23 по 26 марта 1920 года азербайджанские войска вместе с татарскими бандами организовали и устроили погром армянского населения города Шуши. Точное число жертв неизвестно до сих пор. В разных источниках указывается число убитых от 8 до 10 тысяч армян.

Спустя около двух месяцев после резни, 15 мая 1920 года, священник, член Консистории Шуши Карапет Вардапетянц и секретарь Мирза Тер-Саргсян направили письмо Его Святейшеству Католикосу всех армян о том, что во время погромов было убито более 4000 армян, 6000 человек бежали и 3000 были взяты в плен. Многие из них были убиты позже, в том числе женщины, дети и старики.

О том, что эта политика Азербайджана было продолжением Геноцида армян, произошедшего на территории Османской империи, свидетельствует ряд архивных документов. Некоторые из таких документов хранятся в фонде Национального архива Армении.

Примерно за месяц до бойни 25 февраля 1920 году в отчете, отправленном армянской дипломатической миссией в Грузии, говорится: «1. Поадебар (глава французской военной миссии в Армении) просит сообщить Вам: 1. В Шуши не Нури (брат бывшего военного министра Османской империи Энвера-паши, одного из организаторов Геноцида армян), а Халил (дядя Энвера, также один из ответственных за организацию Геноцида армян). 2. В сражениях будут участвовать только бандиты, а не войска. 3. Строго предписано дождаться, пока армяне сделают первый шаг, возложив на них ответственность. 4. Татары действуют очень осторожно и решительно, чтобы привлечь иностранные миссии».

Как мы видим, накануне массовых погромовв Шуши там находился дядя Энвера Халил-паша, один из главных организаторов Геноцида армян, который лично участвовал и руководил убийством сотен тысяч армян во время Геноцида.

В письме от 5 марта к премьер-министру Армении Землячество карабахцев в Ереване отметил, что руководство Азербайджана губернатора Султанова (назначенного в январе 1919 года при поддержке генерал-губернатора Великобритании генерал-губернатором Карабаха) и турецкому генералу Халилу-паше приказало начать новое наступление, а также разоружение Карабаха.

«Последними (Султанов и Халил-паша) для этой цели соорганизованы крупнейшие банды татар, курдов, подготовляется резня армян, начало которой – с Ханкенды (Вараракн, позже Степанакерт, ред.) И Агдам», - говорится в заявлении.

Согласно тому же заявлению, азербайджанские войска также потребовали от Хосрова Бека Султанова разместить военные гарнизоны в центре Карабаха - в Варанде и Джраберде, что было грубым нарушением временного соглашения между Карабахом и Азербайджаном от 22 августа 1919 года. Тем не менее, с помощью турецкого генерала Азербайджан продолжил мобилизацию войск в Карабахе и готовился к нападению на Зангезур.

С 28 февраля по 4 марта в селе Шош проводится VIII съезд армян Карабаха с участием 96 депутатов. В резолюции съезда отмечается, что Азербайджан продолжает нарушать временное соглашение от 22 августа 1919 года, которое было принято резолюцией VII съезда армян Карабаха. В принятой резолюции также говорится, что 22 февраля 1920 года правительственные силы Азербайджана убили несколько сотен армян по пути в Ханкенди, Аскеран и Шуши-Евлах, ограбив их дома и имущество. В пункте 5 говорится, что, если такие действия будут продолжаться, армянам в Нагорном Карабахе придется прибегнуть к мерам, необходимым для защиты их жизни и чести.

Таким образом, как мы видим, только новообразованная Азербайджанская республика строила свою политику в отношении армян на основе близкого сотрудничества с турецкими деятелями, организовавшими и реализовавшими Геноцид армян. Шуши в этом смысле был не первым случаем, ещё в сентябре 1918 года, когда Нури Паша вместе с татарскими бандами захватил Баку, там в течение 2 месяцев было убито около 20 тысяч армян, в том числе женщин, стариков и детей. Эта политика распространилась на Нахиджеван, Гандзак, Нухи и Ареш, а также на Арцах и другие армянские районы.

Тарон Ованнисян