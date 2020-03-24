В Армении нет нехватки продуктов и товаров первой необходимости

В Республике Армения нет проблем с продуктами продовольствия и товаров первой необходимости, импорт осуществляется обычным образом. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян.

“В данный момент, как и прежде, у нас нет недостатка в продовольствии и в товарах первой необходимости. Ларс открыт, и импорт нормально осуществляется, никаких проблем с грузоперевозками нет. Наши исследования показали, что в этой сфере у нас не будет проблем. Вновь призываем граждан не совершать панических покупок, поскольку в этом нет необходимости. В крупных супермаркетах в пиковые дни было совершено много покупок, однако и тогда полки не были пустыми. На данный момент во всех крупных супермаркетах произошел спад покупок”, - отметил Геворкян.

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