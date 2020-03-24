Новая героиня цикла “Стань примером” занимается любимой работой
Следующей героиней цикла “Стань примером” историй успеха женщин, инициированных защитником прав человека, является бывшая осужденная, ныне учительница рисования школы искусств. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
Она вспоминает, что сталкивалась с большими трудностями в вопросах ресоциализации в обществе: работодатели, узнавая, что ранее она была осуждена, не брали ее на работу. Вопреки трудностям, она нашла работу и сейчас занимается любимым делом.
“После тюрьмы жизнь бывает сложной, но нужно двигаться вперед и не отчаиваться”, - говорит художница.
Защитник предлагает присоединиться к распространяемому призыву “Стань примером” и отправлять истории успешных женщин на электронный адрес [email protected]. Истории вдохновят женщин стать следующим примером.
Кампания по информированию сопровождается хештегами #Стань примером на армянском языке и # Set_an_example на английском.
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