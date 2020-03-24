В правительстве Армении подвели итоги программы мероприятий по содействию сельскому хозяйству

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены меры по нейтрализации экономических последствий, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В частности, был представлен итоговый вариант программы мероприятий в сфере сельского хозяйства, в который были включены результаты обсуждений по данной теме, состоявшихся вчера и на прошлой неделе. Также был обсужден ряд вопросов, касающихся механизмов поддержки сельского хозяйства. Подводя итоги, премьер-министр поручил вынести проект на общественное обсуждение и отметил, что правительство будет осуществлять мониторинг эффективности программы с целью быстрого реагирования в случае необходимости и усовершенствования программы.

Далее были затронуты направления и возможности оказания социального содействия. Обсуждение развернулось, в частности, вокруг шагов и инструментария по уточнению целевых групп, адресному и справедливому распределению ресурсов, был представлен ряд наблюдений. Было подчеркнуто, что целью содействия государства должен быть работающий человек, и по институциональным каналам нужно поощрять и поддерживать его.

Премьер-министр поручил в рамках межведомственной рабочей группы, имея за основу вышеуказанную резолюцию, обсудить пакет мероприятий по оказанию социального содействия, подвести итоги предложений и в ближайшие дни представить в правительство.