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Муниципальные медицинские учреждения Еревана пополняются дополнительными защитными средствами

Муниципальные медицинские учреждения Еревана пополняются дополнительными защитными средствами

Благодаря сотрудничеству между мэрией Еревана и компанией “Ле Лабохатуаг Сервье” (представитель французской фармацевтической компании “Сервье” в Армении) мэрии Еревана были предоставлены медицинские маски, перчатки, растворимые таблетки хлора и дезинфицирующие спреи для рук. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает мэрия Еревана на своей странице в Facebook.

“Кстати, с вышеуказанной компанией община осуществила различные программы по сотрудничеству в области образования и здравоохранения для пациентов, врачей, а также для педагогов. Кроме того, мэрия Еревана в эти дни предоставила муниципальным медучреждениям дополнительно 300 л дезинфицирующей жидкости для рук, 6 000 одноразовых халатов, 45 000 одноразовых перчаток, а также 20 000 масок”, - говорится в сообщении мерии.


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БелТА


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