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По туннельному водоканалу в озеро Севан доставлено 29 млн 637 000 кубометров воды

По туннельному водоканалу в озеро Севан доставлено 29 млн 637 000 кубометров воды

В период с 9 января по 24 марта 2020 года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан было доставлено 29 млн 637 000 кубометров воды. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, по положению на 24 марта 2020 года уровень озера Севан находится на высоте 1900 метров 45 сантиметров над уровнем моря, что на 1 сантиметр выше, чем в тот же день прошлого года. В ближайшие дни из впадающих в Севан рек существенного увеличения водозаборов не ожидается.

Хосров Хлгатян


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