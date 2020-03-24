Комендант принял новое решение о временном запрете некоторых видов экономической деятельности

Решением коменданта Республики Армения, вице-премьера Тиграна Авиняна до 31 марта на всей территории Армении запрещается заниматься следующими видами экономической деятельности, за некоторыми исключениями. «Арменпресс» представляет новое решение коменданта, опубликованное на сайте правительства Армении.

“Руководствуясь решением правительства Республики Армения от 16 марта 2020 года № 298-Н» об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения

Установить, что временно, до 23:59 часов 31 марта 2020 года, на всей территории Армении запрещается заниматься следующими видами экономической деятельности, за исключением:

согласно приложению к приказу министра экономики РА N 874- N от 19 сентября 2013 года “Об утверждении классификатора видов экономической деятельности” (далее - УКВЭД) видов экономической деятельности, установленных приложением к настоящему решению

874- от 19 сентября 2013 года “Об утверждении классификатора видов экономической деятельности” (далее - УКВЭД) видов экономической деятельности, установленных приложением к настоящему решению занятие отдельными видами экономической деятельности, не предусмотренными приложением к настоящему решению, в случае, если они осуществляются исключительно дистанционным / онлайн способом

видов экономической деятельности, связанных с общественным питанием, не установленных приложением к настоящему решению, которые осуществляются путем доставки (деятельность кухонь), а также деятельность организаций, поставляющих готовое питание (код УКВЭД 56.21.0)

Допускается деятельность столовых, действующих на территориях субъектов, осуществляющих виды хозяйственной деятельности, приложением к настоящему решению (код УКВЭД 56.29.1 - услуги столовых и закусочных при организациях) с соблюдением обязательного требования соблюдения санитарных норм.

По требованию коменданта и по заказу или требованию Министерства здравоохранения Республики Армения выполнение соответствующих работ или оказание услуг отдельными субъектами, занимающимися запрещенными настоящим решением видами хозяйственной деятельности, исходя из потребностей в профилактике распространения новой коронавирусной болезни в Республике Армения, устранении ее последствий или в иных особых целях.

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