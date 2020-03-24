Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

В процессе предоставления пенсий и пособий задержек не будет

В процессе предоставления пенсий и пособий задержек не будет

С целью обеспечения нормального процесса предоставления пенсий и пособий между Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения и ЗАО “Айпост” было достигнуто соглашение о том, что сотрудники компании лично посетят бенефициаров по месту их жительства для доставки пенсий и пособий, получаемых наличными. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Нет необходимости посещать отделение “Айпоста”.

Все сотрудники “Айпоста”, посещающие дома граждан, будут обеспечены индивидуальными защитными средствами, маскам и дезинфицирующими средствами.

Министерство труда и социальных вопросов еще раз призывает всех граждан воздерживаться от посещения отделений “Айпост” и других многолюдных мест.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации