В процессе предоставления пенсий и пособий задержек не будет

С целью обеспечения нормального процесса предоставления пенсий и пособий между Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения и ЗАО “Айпост” было достигнуто соглашение о том, что сотрудники компании лично посетят бенефициаров по месту их жительства для доставки пенсий и пособий, получаемых наличными. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Нет необходимости посещать отделение “Айпоста”.

Все сотрудники “Айпоста”, посещающие дома граждан, будут обеспечены индивидуальными защитными средствами, маскам и дезинфицирующими средствами.

Министерство труда и социальных вопросов еще раз призывает всех граждан воздерживаться от посещения отделений “Айпост” и других многолюдных мест.