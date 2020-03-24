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Комитет кадастра призывает граждан пользоваться онлайн услугами

Комитет кадастра призывает граждан пользоваться онлайн услугами

Комитет кадастра призывает граждан пользоваться онлайн услугами. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице комитета в социальной сети Facebook.

“Уважаемые граждане, сообщаем, что в офисах обслуживания Комитета кадастра мы продолжаем принимать только следующие виды заявлений: государственная регистрация прав и ограничений на имущество, государственная регистрация прекращения права, регистрация адреса недвижимости, запись о переименовании, наличие зарегистрированных прав на имущество, возврат с представленными документами, предоставление нового свидетельства, исправление ошибок, прекращение производства, предоставление копий документов”, - говорится в сообщении. Комитет напоминает, что кроме заявлений вышеуказанного типа, остальные заявления пока будут приниматься посредством электронного сайта www.e-cadastre.am.

Тех лиц, которые имеют возможность подписывать документы в электронном виде, комитет призывает безоговорочно представлять все заявления на сайт www.e-cadastre.am.

"”Одновременно сообщаем, что все окончательные документы, составленные на основании представленных заявлений (за исключением копий и возвращенных документов), можно получить только посредством электронного сайта www.e-cadastre.am. В случае вопросов, возникших при подаче электронных заявлений, просим звонить по следующим телефонным номерам: 060-474207, 060-474205, 060-474221, 060-474220”, - говорится в сообщении кадастра.


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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